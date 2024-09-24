В Госдуме оценили готовность России возобновить диалог с США по ДСНВ

Картаполов: РФ готова к диалогу с США по ДСНВ, но на взаимоприемлемых условиях

Россия готова возобновить переговоры по продлению российско-американского Договора о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ), но на условиях, устраивающих не только Вашингтон, но и Москву. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что Москва давно объявила свои условия, поэтому в Соединенных Штатах по этому поводу могут говорить все, что угодно.

«Мы готовы развивать отношения и готовы продолжать диалог по СНВ на взаимоприемлемых условиях», — сказал Картаполов, комментируя заявление Белого дома.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента США Джо Байдена не видит заинтересованности российского лидера Владимира Путина в возобновлении переговоров по продлению российско-американского Договора о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ).