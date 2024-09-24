В США заявили об отсутствии заинтересованности Путина в диалоге по ДСНВ

Белый дом обвинил Путина в отсутствии заинтересованности в диалоге по ДСНВ

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента США Джо Байдена не считает, что его российский коллега Владимир Путин заинтересован в возобновлении переговоров по продлению российско-американского Договора о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ),. Слова Кирби приводит РИА Новости.

Кирби заявил об отсутствии заинтересованности Путина в диалоге по ДСНВ. «Не похоже, что он заинтересован», — отметил американский чиновник на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Представитель Белого дома добавил, что США четко донесли России свою точку зрения насчет готовности в возобновлении переговоров по ДСНВ.

Ранее США заявили о готовности к возобновлению переговоров с Россией по ДСНВ. По мнению Кирби, новый документ является важным, поскольку с ним обе страны будут в «большей безопасности».