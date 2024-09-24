В Госдуме захотели признать деятельность Совета Европы нежелательной

Депутат Луговой попросил ГП признать деятельность Совета Европы нежелательной

Депутат Госдумы Андрей Луговой направил в Генеральную прокуратуру (ГП) запрос с просьбой признать деятельность Совета Европы (СЕ) нежелательной на территории России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мною направлен запрос на имя Генерального прокурора с просьбой дать правовую оценку откровенно русофобской политике Совета Европы и признать деятельность организации нежелательной на территории России», — написал парламентарий.

По его мнению, СЕ деградировал в качестве демократической площадки, из-за чего не имеет права оставаться представленным в России органом. Луговой также отметил, что решения совета несут угрозу конституционному строю России в связи с антироссийским характером.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что в Евросоюзе опасаются, что эскалация украинского конфликта может привести к уже непоправимым последствиям для региона и его экономики. Задачи истощения России, по его словам, выполняются за счет Украины и Европы, и теперь, как считает Чепа, европейские политики начали это понимать и опасаются более серьезных для себя последствий.