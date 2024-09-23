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18:36, 23 сентября 2024Мир

В России рассказали об опасениях в ЕС из-за украинского конфликта

Депутат Чепа: ЕС начинает понимать риски, к которым подошел мир

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Евросоюзе опасаются, что эскалация украинского конфликта может привести к уже непоправимым последствиям для региона и его экономики, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он заметил также, что в ЕС начали замечать, что от противостояния России и Украины выиграли только США.

«Многие европейские политики прекрасно понимают, где сейчас находится мир, и что дальнейшая эскалация может привести к катастрофическим последствиям. США же добились того, чего хотели: повышения индустриализации своей экономики за счет Европы, за счет заказов на производство оружия, рост других отраслей экономики. А крупнейшие европейские компании теряют свои позиции», — сказал политик.

Задачи истощения России, по его словам, выполняются за счет Украины и Европы, и теперь, как считает Чепа, европейские политики начали это понимать и опасаются более серьезных для себя последствий.

«В ЕС понимают, что США могут подставить и их, что разрешение на нанесение ударов вглубь России приведет к ответным мерам. Страх заставляет Европу осознать риски, к которым сегодня подошел мир», — заключил Чепа.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости «переосмыслить» связи с Россией. Он также призвал задуматься о «мире в Европе завтрашнего дня» при участии всех заинтересованных сторон.

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