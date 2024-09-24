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15:39, 24 сентября 2024Бывший СССР

В Грузии обвинили президента в дискредитации ЦИК

ЦИК Грузии обвинил президента Зурабишвили в дискредитации комиссии
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и ее представители вовлечены в кампанию по дискредитации Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщили в ЦИК республики, передает «Sputnik Грузия».

В заявлении комиссии утверждается, что президент и ее представители «создают у общественности впечатление, что избирательная администрация нарушает закон и отказывается открывать избирательные участки за рубежом». В ЦИК призвали их «прекратить политически мотивированные нападки» и проявить уважение по отношению к избирателям как внутри страны, так и за ее пределами.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Зурабишвили в грубом нарушении избирательного законодательства путем выражения партийных пристрастий в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в конце октября.

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