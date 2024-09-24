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16:54, 24 сентября 2024Бывший СССР

В Киргизии пресекли деятельность транснациональной группировки по торговле детьми

ГКНБ Киргизии пресек деятельность преступной группировки по торговле детьми

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии пресек деятельность транснациональной преступной группировки по торговле детьми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет РИА Новости.

«Пресечена деятельность устойчивой транснациональный преступной организации, состоящей из числа иностранных граждан и граждан Кыргызстана, специализирующейся на незаконном усыновлении и вывозе несовершеннолетних детей за пределы Кыргызской Республики с целью последующей их продажи», — говорится в сообщении.

Как отметили в ГКНБ, с 2022 года представители группировки путем различных манипуляций, подкупа и нарушений законодательства получали права на полное опекунство над детьми граждан Киргизии из социально уязвимых слоев. Сколько детей было вывезено за пределы страны, не сообщается.

В настоящий момент члены преступной организации находятся в СИЗО. Спецслужба продолжает поиски их сообщников и лиц, пострадавших от деятельности группировки.

Ранее стало известно, что профильный комитет парламента Киргизии порекомендовал отказать Аскару Акаеву в создании комиссии по возвращению ему статуса бывшего президента. Статус экс-президента дает неприкосновенность от преследования за те действия, которые были совершены на посту главы государства и право на пенсию в размере 75 процентов от оклада нынешнего президента.

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      Александр Курбатов
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