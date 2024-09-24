В Киргизии пресекли деятельность транснациональной группировки по торговле детьми

ГКНБ Киргизии пресек деятельность преступной группировки по торговле детьми

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии пресек деятельность транснациональной преступной группировки по торговле детьми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет РИА Новости.

«Пресечена деятельность устойчивой транснациональный преступной организации, состоящей из числа иностранных граждан и граждан Кыргызстана, специализирующейся на незаконном усыновлении и вывозе несовершеннолетних детей за пределы Кыргызской Республики с целью последующей их продажи», — говорится в сообщении.

Как отметили в ГКНБ, с 2022 года представители группировки путем различных манипуляций, подкупа и нарушений законодательства получали права на полное опекунство над детьми граждан Киргизии из социально уязвимых слоев. Сколько детей было вывезено за пределы страны, не сообщается.

В настоящий момент члены преступной организации находятся в СИЗО. Спецслужба продолжает поиски их сообщников и лиц, пострадавших от деятельности группировки.

Ранее стало известно, что профильный комитет парламента Киргизии порекомендовал отказать Аскару Акаеву в создании комиссии по возвращению ему статуса бывшего президента. Статус экс-президента дает неприкосновенность от преследования за те действия, которые были совершены на посту главы государства и право на пенсию в размере 75 процентов от оклада нынешнего президента.