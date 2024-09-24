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13:17, 24 сентября 2024Россия

В КПРФ ответили на вопрос о приезде секс-работницы в Думу фразой «занимаетесь дерьмом»

Зюганов возмутился вопросом о приезде секс-работницы в Думу к депутату от КПРФ

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмутился вопросу о возможном приезде секс-работницы в Государственную Думу к члену партии Денису Парфенову. На просьбу журналиста Telegram-канала Shot прокомментировать ситуацию политик ответил фразой «занимаетесь дерьмом».

Зюганов разозлился и также попытался отправить корреспондента в зону боевых действий. «Слушай, у тебя нет других вопросов? Ну был на фронте хоть раз? (...) Я извиняюсь, просто занимаетесь дерьмом. Стыдно за вас», — высказался председатель КПРФ.

До этого стало известно, что депутат-коммунист, возможный участник видео с проституткой в одном из кабинетов в Госдуме, оказался женат.

Депутат Госдумы Александр Ющенко, глава пресс-службы ЦК КПРФ и ее фракции, подчеркнул, что к деятельности партии случай отношения не имеет — это лишь «догадки, которые якобы идут с подачи политтехнологов». Коллега Парфенова, депутат Виталий Милонов, комментируя ситуацию, подчеркнул, что из кабинета в Госдуме, где якобы было снято видео с секс-работницей и парламентарием, надо изгнать демонов.

20 сентября по соцсетям разошлась видеозапись с проституткой и мужчиной, похожим на Парфенова, снятая в здании нижней палаты российского парламента.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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