Эскорт-менеджер назвала «совком» вызов проституток в Госдуму

Эскорт-менеджер Артемия Берта назвала «совком» вызов проституток в Госдуму

Начало событий в новости В КПРФ ответили на вопрос о приезде секс-работницы в Думу фразой «занимаетесь дерьмом»

Работающие в эскорте девушки вряд ли поедут на встречу с депутатами Государственной Думы прямо на их рабочее место, потому что «это совок», считает менеджер эскорт-агентства Rich Russian Escort Артемия Берта. Так она оценила сообщения о возможном секс-скандале с участием члена КПРФ и проститутки.

Девушки, которые с нами на связи, вряд ли туда поедут. Это прям совок. Им надо, чтоб ужин, кальян Артемия Берта менеджер эскорт-агентств

Собеседница «Ленты.ру» предположила, что если это не инсценировка и встреча секс-работницы и депутата действительно имела место, то девушка могла быть давно знакома с парламентарием. «Но приглашать на рабочее место проститутку — это сильно. Думаю, там все кабинеты видели похлеще, но с помощницами», — заключила она.

Скандальная видеозапись с секс-работницей и мужчиной, похожим на депутата от КПРФ Дениса Парфенова, снятая в здании Госдумы, разошлась в СМИ в пятницу, 20 сентября. На ней женщина в белом смеется и флиртует с рыжеволосым мужчиной в галстуке на фоне флага с символикой КПРФ, садится к нему «на коленочку», после чего вступает с ним в близость.

Александр Ющенко, пресс-секретарь главы КПРФ Геннадия Зюганова, комментируя ролик, отметил, что «рыжих по миру чуть более чем до фига», а «кабинетов миллионы». Зюганов же возмутился из-за вопроса о возможном приезде секс-работницы к члену его партии и заявил, что журналисты «занимаются дерьмом».