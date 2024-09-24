В Красном море нашли «сердитых» бычков

У берегов Саудовской Аравии обнаружили новый вид бычков Sueviota aethon

Ученые обнаружили в Красном море новый вид бычков с «сердитыми» рылами. Об этом пишет The Independent.

Неизвестных ранее рыб обнаружили у берегов кораллового архипелага Фарасан в Саудовской Аравии. Они обитают в небольших пещерах на глубине от 10 до 53 метров. Несмотря на небольшую длину — около двух сантиметров, — у этих рыб имеются крупные острые зубы, а рыло отличается «устрашающим выражением». Их окрас варьируется от темно-красного до оранжевого и белого.

Открытие было сделано ихтиологами из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы и их коллегами из Вашингтонского университета. Изначально ученые думали, что обнаружили уже известный вид — огненного карликового бычка, который был открыт еще в начале 1970-х годов. Однако вскоре стало ясно, что эти рыбы не были описаны ранее. Им дали название Sueviota aethon в честь Этона — одного из четверых коней, запряженного в колесницу древнегреческого бога солнца Гелиоса.

«Я думаю, что в своем крошечном мире — это страшный хищник. Сердитое рыло и большие клыки делают его таким несмотря на размеры», — заявила соавтор исследования Лусия Помбо-Айора.

Ранее сообщалось, что гигантская луна-рыба, которую нашли на пляже в США, оказалась представителем недавно открытого нового вида. Ученые выяснили, что это — называемая луна-рыба обманщик, или Mola tecta.