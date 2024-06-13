Найденное на пляже гигантское существо оказалось представителем нового вида

Луну-рыбу нового вида Mola tecta обнаружили в США

Гигантская луна-рыба, которую нашли на пляже в США, оказалась представителем открытого семь лет назад нового вида. Об этом пишет Fox Weather.

Существо размером более двух метров в поперечнике было обнаружено 3 июня на побережье к северу от города Сисайд, штат Орегон. «Большая рыба странного вида вызвала настоящий ажиотаж в социальных сетях. Несмотря на штормовую погоду, люди стекались на пляж, чтобы посмотреть на нее», — написали в социальных сетях представители местного океанариума.

Вскоре снимки рыбы, которую приняли за обыкновенную луну-рыбу (Mola mola), увидела биолог Марианна Найгаард из Новой Зеландии. Она связалась с коллегами из США и рассказала, что они обнаружили так называемую луну-рыбу обманщика, или Mola tecta. Она родственна обыкновенным Mola mola, но тоньше и шире их.

Вид Mola tecta был впервые идентифицирован в 2017 году и стал первым видом луна-рыб, обнаруженным за 130 лет исследований. При этом выяснилось, что их ловили и раньше, но принимали за обыкновенных луна-рыб. Отличия заключаются в более вытянутой, чем у сородичей, форме, жесткой коже и зубах, напоминающих клюв.

Ученые также предположили, что Mola tecta, найденная на берегу в Орегоне, является самым крупным представителем своего вида из попадавшихся людям.

В декабре 2022 года сообщалось, что у побережья Австралии огромная рыба-луна протаранила яхту и помешала яхтсменам победить в регате. По словам яхтсмена Луиса Рикманса, теперь он на собственном опыте убедился, что рыба-луна не зря пользуется недоброй славой.