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12:21, 24 сентября 2024Мир

В Кремле оценили перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Песков: урегулирование кризиса на Ближнем Востоке монополизировано одной страной

Фото: Aziz Taher / Reuters

Урегулирование конфликта на Ближнем Востоке монополизировано одной страной, действия которой не приносят успеха. перспективы решения кризиса в регионе оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Трудно говорить о каких-то перспективах урегулирования. Мирный трек сейчас по сути монополизирован одной из стран, и пока о каких-то успехах говорить не приходится», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, эскалация ситуации между Ливаном и Израилем опасна полной дестабилизацией на Ближнем Востоке, что беспокоит Россию.

Ранее посол России в Бейруте Александр Рудаков отметил, что риск начала войны Израиля с Ливаном в настоящее время крайне высок, ситуация может перерасти в региональный конфликт. Дипломат подчеркнул, что конфликт может принять совсем другие масштабы боевых действий и иметь другие последствия, которые совершенно точно не в интересах ливанцев.

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      Семен Александров
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