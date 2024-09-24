В Кремле оценили перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Песков: урегулирование кризиса на Ближнем Востоке монополизировано одной страной

Урегулирование конфликта на Ближнем Востоке монополизировано одной страной, действия которой не приносят успеха. перспективы решения кризиса в регионе оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Трудно говорить о каких-то перспективах урегулирования. Мирный трек сейчас по сути монополизирован одной из стран, и пока о каких-то успехах говорить не приходится», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, эскалация ситуации между Ливаном и Израилем опасна полной дестабилизацией на Ближнем Востоке, что беспокоит Россию.

Ранее посол России в Бейруте Александр Рудаков отметил, что риск начала войны Израиля с Ливаном в настоящее время крайне высок, ситуация может перерасти в региональный конфликт. Дипломат подчеркнул, что конфликт может принять совсем другие масштабы боевых действий и иметь другие последствия, которые совершенно точно не в интересах ливанцев.