Российский посол указал на крайне высокий риск начала войны Израиля с Ливаном

Посол России Рудаков: риск начала войны Израиля с Ливаном крайне высок

Риск начала войны Израиля с Ливаном в настоящее время крайне высок, ситуация может перерасти в региональный конфликт. На это указал посол России в Бейруте Александр Рудаков, сообщает ТАСС.

«Точно спрогнозировать развитие конфликта сейчас практически невозможно. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что риск начала полномасштабной войны крайне высок», — сказал российский дипломат.

По его словам, конфликт может принять совсем другие масштабы боевых действий и иметь другие последствия, которые совершенно точно не в интересах ливанцев.

Он также призывал россиян воздержаться от туристических поездок в Ливан и покинуть его территорию на коммерческих рейсах.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал причину серии взрывов в Ливане. Он отметил, что на Ближнем Востоке есть те, кто хочет спровоцировать вмешательство Вооруженных сил США в регион. Кроме того, министр подчеркнул, что движение «Хезболла» ведет себя сдержанно по сравнению с тем, какими возможностями оно обладает, хотя его хотят спровоцировать.