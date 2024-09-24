В Кремле высказались о позиции Ирана по конфликту на Украине

Песков: позиция Ирана по Украине суверенна, но Россия продолжит доносить свою

Позиция Ирана по конфликту на Украине суверенна, однако Россия продолжит доносить свое мнение до руководства страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

На полях Генеральной ассамблеи ООН президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность обсудить ситуацию на Украине с представителями Евросоюза и США, однако отметил, что Тегеран никогда не одобрял агрессию на украинской территории.

«Это суверенная позиция Ирана. Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, несмотря на позицию Тегерана, взаимодействие России и Ирана в самых различных областях развивается весьма позитивно и будет расширяться и дальше.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что США с помощью провокации Киева хотят надавить на Иран и КНДР, обвинив их в якобы имевших место поставках Москве баллистических ракет. Ведомство узнало, что Киев готовит инсценировку «российского ракетного удара» по детскому учреждению.