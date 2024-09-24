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12:17, 24 сентября 2024Мир

В Кремле высказались о президентской гонке в США

Песков: президентская гонка в США не является приоритетным интересом России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президентская гонка в США не является приоритетным интересом для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это не вопрос нашего приоритетного интереса. Мы живем своими проблемами, мы живем своей повесткой дня», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что предвыборная гонка в США «должна быть вопросом для американских избирателей». Пресс-секретарь российского лидера назвал политическую борьбу в США «очень жесткой» и подчеркнул, что она не является «вопросом номер один» для России.

Ранее Песков заявил, что установление связи подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа с Украиной является «головной болью» американских спецслужб, а не России.

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      Елизавета Мытарева
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