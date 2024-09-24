В Кремле высказались о возможных ударах оружием Запада вглубь России

Песков: Путин доступно изложил позицию по возможным ударам по РФ оружием Запада

Президент России Владимир Путин доступно изложил позицию по возможным ударам оружием Запада вглубь российских территорий, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Переслушайте и перечитайте заявление президента [Путина], которое он сделал по этому вопросу — по теме возможных разрешений на использование западных вооружений вглубь территории России, заявление президента, которое он сделал в Санкт-Петербурге», — обозначил официальный представитель Кремля, отметив, что «позиция была изложена доступно».

Как отмечает агентство, высказывание президента стало ответом на вопрос о том, может ли измениться позиция России по поводу ядерных испытаний, если Запад примет решение по использованию своего дальнобойного оружия для ударов вглубь российских территорий.

Ранее Песков заявлял, что Вашингтон уже вовлечен в российско-украинский конфликт, и не «нужно быть специалистом, чтобы это понимать». Тогда он также отмечал, что фундаментальных изменений в позиции Кремля не будет.