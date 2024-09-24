Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:35, 24 сентября 2024Россия

В Кремле высказались о возможных ударах оружием Запада вглубь России

Песков: Путин доступно изложил позицию по возможным ударам по РФ оружием Запада

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин доступно изложил позицию по возможным ударам оружием Запада вглубь российских территорий, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Переслушайте и перечитайте заявление президента [Путина], которое он сделал по этому вопросу — по теме возможных разрешений на использование западных вооружений вглубь территории России, заявление президента, которое он сделал в Санкт-Петербурге», — обозначил официальный представитель Кремля, отметив, что «позиция была изложена доступно».

Как отмечает агентство, высказывание президента стало ответом на вопрос о том, может ли измениться позиция России по поводу ядерных испытаний, если Запад примет решение по использованию своего дальнобойного оружия для ударов вглубь российских территорий.

Ранее Песков заявлял, что Вашингтон уже вовлечен в российско-украинский конфликт, и не «нужно быть специалистом, чтобы это понимать». Тогда он также отмечал, что фундаментальных изменений в позиции Кремля не будет.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказали позицию по Крымскому мосту

      Известная 41-летняя модель показала фото топлес

      Шедшую к метро 20-летнюю россиянку схватили за промежность

      Появились подробности о причине отравления семьи и смерти четырех детей под Красноярском

      Израиль нанес удары по десяткам целей «Хезболлы» в Ливане

      В России отреагировали на слова Зеленского о решающих месяцах конфликта

      В Кремле высказались о позиции Ирана по конфликту на Украине

      Осколки упали на российский город после работы систем ПВО

      В Кремле высказались о возможных ударах оружием Запада вглубь России

      В России объяснили решение Шольца по ударам ВСУ вглубь страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше