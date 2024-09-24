Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:31, 24 сентября 2024Россия

В Курске назвали фейком сообщения о массовом праздновании Дня города

В Курске заявили, что День города отметят без массовых мероприятий

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

День города Курска отметят без массовых мероприятий. Об этом заявили в пресс-службе администрации российского приграничного города, передает ТАСС.

В администрации также назвали фейком сообщения о массовом праздновании Дня города. Чиновники уточнили, что празднование, которое намечено на 25 сентября, будет проводиться в онлайн-формате — подготовлено более 60 мероприятий.

«В сети распространяется видеоролик о том, что в городе планируется масштабный флешмоб, приуроченный ко Дню города. Это очередной фейк от ЦИПсО», — сообщили в пресс-службе администрации города.

В оперативном штабе атакуемого Вооруженными силы Украины (ВСУ) российского города заверили, что из соображений безопасности праздничных массовых мероприятий в очном формате в 2024 году проводить не будут.

Ранее в Москве отказались от запуска салютов на День города, который прошел 7 и 8 сентября. В столице также отменили грандиозные шоу, гала-концерты и запуски пиротехники.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Союзники Украины допустили обращение напрямую к Путину ради переговоров

      В Калифорнии произошли два столкновения с советскими самолетами. Есть погибший. Что об этом известно?

      Названы факторы сдерживания цен на лосось и икру в России

      Популярная певица упала на подиуме во время дефиле на Неделе моды

      Ковальчук захотел провести футбольное дерби с Овечкиным

      Следователь отпустил арестованного участника конфликта у офиса Wildberries

      В ООН предупредили о приближении глобальной катастрофы

      Спортсмена поселили в тюрьму из-за высоких цен на жилье

      На Украине прокомментировали сообщения о якобы нарушении воздушного пространства

      Российский депутат сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше