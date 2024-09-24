В Курске назвали фейком сообщения о массовом праздновании Дня города

В Курске заявили, что День города отметят без массовых мероприятий

День города Курска отметят без массовых мероприятий. Об этом заявили в пресс-службе администрации российского приграничного города, передает ТАСС.

В администрации также назвали фейком сообщения о массовом праздновании Дня города. Чиновники уточнили, что празднование, которое намечено на 25 сентября, будет проводиться в онлайн-формате — подготовлено более 60 мероприятий.

«В сети распространяется видеоролик о том, что в городе планируется масштабный флешмоб, приуроченный ко Дню города. Это очередной фейк от ЦИПсО», — сообщили в пресс-службе администрации города.

В оперативном штабе атакуемого Вооруженными силы Украины (ВСУ) российского города заверили, что из соображений безопасности праздничных массовых мероприятий в очном формате в 2024 году проводить не будут.

Ранее в Москве отказались от запуска салютов на День города, который прошел 7 и 8 сентября. В столице также отменили грандиозные шоу, гала-концерты и запуски пиротехники.