В Москве отменили салюты на День города

В Москве отказались от запуска фейерверков на День города 7-8 сентября

В Москве отказались от запуска салютов на День города, который пройдет 7 и 8 сентября. Об отмене фейерверков рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает РИА Новости.

По словам Немерюка, в эти дни в столице не планируют проводить грандиозные шоу, гала-концерты и запуски пиротехники.

Ранее жителям Москвы рассказали о погоде на День города. По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 7 и 8 сентября воздух прогреется до плюс 23-26 градусов Цельсия. При этом в области будет теплее, чем в столице, там ожидается плюс 27 градусов.

В 2023 году в Москве отменили салют на Новый год и Рождество. Решение приняли после голосования на портале «Активный гражданин» — своим мнением тогда поделились 300 тысяч человек.