В Москве отменили салюты на Новый год

Правительство Москвы: в столице не будет фейерверков на Новый год и Рождество

В Москве не планируют запускать фейерверки на Новый год и Рождество. Об отмене пиротехнического шоу в зимние праздники сообщил источник РИА Новости в правительстве столицы.

«На Новый год и Рождество Христово проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено», — отметил собеседник агентства. В 2022 году в столице также отказались от запуска салютов. Решение приняли после голосования на портале «Активный Гражданин» — своим мнением тогда поделились 300 тысяч человек.

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Тамара Фролова в разговоре с РИА Новости также предложила запретить использование пиротехники в общественных местах и вблизи жилых домов — особенно в приграничных с Украиной регионах.

Парламентарий Ярослав Нилов от фракции ЛДПР согласен с инициативой. Он считает, что во время специальной военной операции (СВО) не все в новогоднюю ночь гуляют до утра и с удовольствием воспринимают звон салютов и петард. Депутат убежден, что фейерверки и громкие взрывы нужно запретить в Москве и некоторых других регионах России.