Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:22, 21 декабря 2023Среда обитания

В Москве отменили салюты на Новый год

Правительство Москвы: в столице не будет фейерверков на Новый год и Рождество

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве не планируют запускать фейерверки на Новый год и Рождество. Об отмене пиротехнического шоу в зимние праздники сообщил источник РИА Новости в правительстве столицы.

«На Новый год и Рождество Христово проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено», — отметил собеседник агентства. В 2022 году в столице также отказались от запуска салютов. Решение приняли после голосования на портале «Активный Гражданин» — своим мнением тогда поделились 300 тысяч человек.

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Тамара Фролова в разговоре с РИА Новости также предложила запретить использование пиротехники в общественных местах и вблизи жилых домов — особенно в приграничных с Украиной регионах.

Парламентарий Ярослав Нилов от фракции ЛДПР согласен с инициативой. Он считает, что во время специальной военной операции (СВО) не все в новогоднюю ночь гуляют до утра и с удовольствием воспринимают звон салютов и петард. Депутат убежден, что фейерверки и громкие взрывы нужно запретить в Москве и некоторых других регионах России.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин открыл мегатрассу до Казани. Сколько будет стоить проезд по М-12?

      «Мощный китаец» помог россиянам разбогатеть

      В Чехии признали получение финансовой выгоды от конфликта на Украине

      Наноматериалы для марсианской электроники получили из гипса

      Тимошенко захотела отменить ЛГБТ на Украине

      Россиянам рассказали о росте их реальных доходов

      Россиянина приговорили к пожизненному сроку за покушение ради изнасилования

      Бойцы в зоне СВО высказались о голой вечеринке Ивлеевой

      Россиянам назвали необходимые для новогодней аптечки препараты

      В Москве отменили салюты на Новый год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости