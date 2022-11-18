Собянин подвел итоги голосования по формату празднования Нового года в Москве

Собянин о выборе жителей на «Активном гражданине»: Новый год Москва встретит украшенной

В этом году столичные власти откажутся от проведения фейерверков и больших уличных концертов, однако праздники город встретит светлым и украшенным. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

Градоначальник подвел итоги голосования по формату празднования Нового года в столице. По его словам, 29 процентов жителей высказались за обычный формат празднования, а 52 процента предложили отказаться от массовых уличных мероприятий. Всего свое мнение высказали порядка 300 тысяч человек, добавил Собянин.

Голосование, которое мэр Москвы анонсировал ранее, прошло на портале «Активный гражданин».