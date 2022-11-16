Собянин предложил москвичам определить формат празднования Нового года

Собянин: формат празднования Нового года в столице определят москвичи

Москвичи будут сами решать, как отмечать Новый год в столице — формат празднования они определят с помощью голосования на портале «Активный гражданин». Такое предложение жителям Москвы сделал мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

Он рассказал, что за все время страна пережила множество трагических событий. В частности, для жителей столицы одним из самых драматических была Битва под Москвой в 1941-м. «И, казалось бы, ни о каких праздниках не могло быть и речи», — заявил мэр города. При этом он напомнил, что даже в тот момент «назло невзгодам, назло врагам» в окопах, блиндажах, на заводах и фабриках, в Большом театре и городских парках было решено сделать праздник для граждан.

Новый год и Рождество — это торжества, которые наполнены «вековыми традициями, радостью и светлыми ожиданиями». По мнению Собянина, самое страшное — «когда люди и страна впадают в депрессию, забывают о своих традициях, отказываются от человеческих радостей».

В настоящее время, когда тысячи россиян «сражаются за независимость нашей Родины, когда льется кровь, когда страдают сотни тысяч мирных людей», перед жителями Москвы снова встает выбор — «во имя показного сострадания отказаться от праздников или вопреки трагическим обстоятельствам все же оставаться людьми».

Собянин утверждает, что в целом город должен быть украшен и приветлив на предстоящих праздниках. У москвичей появится возможность «зарядиться добрым новогодним и рождественским настроением». Мэр посоветовал гражданам «считать не экономию на праздниках, а доходы от них» — эти средства будут направлены на оказание помощи военным, участвующим в спецоперации на Украине. Помимо этого, можно во время праздников организовать благотворительные ярмарки для поддержки пострадавших районов.

Голосование пройдет на портале «Активный гражданин».