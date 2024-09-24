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17:10, 24 сентября 2024Среда обитания

В Москве сократились выбросы углекислого газа

Выбросы углекислого газа в Москве за 20 лет сократились более чем на 25 %

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Выбросы углекислого газа (СО2) в столице за 20 лет сократились более чем на 25 процентов, сообщает ТАСC со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Сокращение выбросов СО2 — главный показатель экологической обстановки, указали в пресс-службе.

В настоящее время в столице проходит форум «Зеленые города БРИКС», где руководитель департамента Юлия Урожаева и председатель форума, лауреат Нобелевской премии мира из Южной Кореи Рае Квон Чунг обсудили перспективы развития зеленой экономики городов БРИКС. Наиболее актуальными вопросами для городов, которые хотят стать более зелеными, там назвали повышение энергоэффективности и внедрение возобновляемых источников энергии, контроль за производствами и утилизацией отходов, а также развитие безвредного для окружающей среды городского транспорта и использование цифровых технологий для решения экологических проблем.

По словам Урожаевой, в столице вопросу экологического просвещения уделяется много времени, и город со временем становится все более ответственным и чутким к экологической повестке.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что выбросы углекислого газа (СО2) в Москве значительно сократились благодаря появлению электробусов. С 2018 года, когда этот вид транспорта появился в столице, выбросы углекислого газа сократились на 130 тысяч тонн. Один электробус сокращает выбросы СО2 на 60 тонн в год, уточнил мэр, в 2024 году в столице количество таких машин достигло 1,7 тысячи.

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      Мария Черкасова
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