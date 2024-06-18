В Москве стало меньше вредных выбросов

Собянин: выбросы углекислого газа в Москве сократились благодаря электробусам

Выбросы углекислого газа (СО2) в Москве значительно сократились благодаря появлению электробусов. О том, что воздух в столице стал чище, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин напомнил, что электробусы появились в Москве в 2018 году. По его словам, с тех пор выбросы углекислого газа сократились на 130 тысяч тонн. «Один электробус сокращает выбросы СО2 на 60 тонн в год, таких машин сегодня уже больше 1,7 тысячи», — отметил мэр.

Глава столицы пообещал, что к 2030 году по московским улицам будут ездить 5,3 тысячи электробусов, которые заменят автобусы и существенно улучшат экологическую ситуацию.

Ранее Собянин рассказал, когда в Москве откроется верфь для строительства электросудов. По его словам, предприятие будет запущенно в конце 2024 года.