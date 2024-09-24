В ООН предупредили о приближении глобальной катастрофы

Генсек ООН Гутерриш: мир находится на пороге климатической катастрофы

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что мир находится на пороге климатической катастрофы. О масштабе глобальной проблемы он заявил в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передают «Известия».

Глава международной организации отметил, что на фоне изменения климата по всей Земле наблюдаются периоды экстремальных температур, случаются масштабные пожары, засухи и беспрецедентные наводнения.

«Это не стихийные бедствия, это антропогенные бедствия, которые происходят все чаще из-за использования ископаемых видов топлива. И эта проблема не обошла стороной ни одну страну», — подчеркнул Гутерриш.

Ранее глава ООН сообщил об «эпидемии» экстремальной жары на Земле. Как сообщил политик, 21 июля объявили самым жарким днем за всю историю наблюдений. Однако вскоре, 22 июля и 23 июля, зафиксировали температуру выше.