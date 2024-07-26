В ООН сообщили об «эпидемии» экстремальной жары на Земле

Генсек ООН Гутерреш: побиты рекорды по среднесуточной мировой температуре

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что последние дни побили рекорды по среднесуточной мировой температуре, а миллиарды людей столкнулись с «эпидемией» экстремальной жары. Его слова приводит РИА Новости.

Как сообщил политик, 21 июля объявили самым жарким днем за всю историю наблюдений. Однако вскоре, 22 июля и 23 июля, зафиксировали температуру выше.

Ранее завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов заявил, что жителям России нужно привыкать к глобальному потеплению, а властям ориентироваться на опыт стран, которых оно настигло раньше.

До этого сообщалось, что на фоне глобального потепления дни становятся длиннее, из-за чего могут возникнуть проблемы с интернетом и другими сервисами.