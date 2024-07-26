Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:07, 26 июля 2024Экономика

В ООН сообщили об «эпидемии» экстремальной жары на Земле

Генсек ООН Гутерреш: побиты рекорды по среднесуточной мировой температуре

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что последние дни побили рекорды по среднесуточной мировой температуре, а миллиарды людей столкнулись с «эпидемией» экстремальной жары. Его слова приводит РИА Новости.

Как сообщил политик, 21 июля объявили самым жарким днем за всю историю наблюдений. Однако вскоре, 22 июля и 23 июля, зафиксировали температуру выше.

Ранее завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов заявил, что жителям России нужно привыкать к глобальному потеплению, а властям ориентироваться на опыт стран, которых оно настигло раньше.

До этого сообщалось, что на фоне глобального потепления дни становятся длиннее, из-за чего могут возникнуть проблемы с интернетом и другими сервисами.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Обвиняемого в подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию. Его поймали при содействии Интерпола

      В российском регионе расширили список запрещенных для мигрантов профессий

      Москвичам рассказали о погоде на выходных

      В российском регионе осудили на 3,5 года многодетную мать за истязание детей

      В США разрешили возобновить полеты Falcon 9

      Девушка застала бойфренда за неожиданным занятием и рассталась с ним

      СК возбудил дело из-за взрыва на предприятии по добыче газа

      Директор лицея охарактеризовала обвиняемого в подрыве машины офицера Генштаба в Москве

      Тренер назвала топ-4 лучших упражнений для красивых икр

      В Китае начали считать «грязными» связанные с Россией юани

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше