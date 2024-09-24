В Польше обвинили Германию в нарушении Шенгенского соглашения

Член Европарламента (ЕП) от Польши Косма Злотовский обвинил власти Германии в нарушении Шенгенского соглашения из-за введения в ФРГ дополнительного пограничного контроля. Об этом говорится в тексте обращения Злотовского к Еврокомиссии (ЕК). Текст письма изучила «Лента.ру».
«Согласно статье 18 ДФЕС (Договор о функционировании Европейского союза — прим. «Ленты.ру»), право не подвергаться дискриминации по признаку гражданства является неотъемлемым правом гражданина ЕС. Статья 20 ДФЕС предоставляет гражданам ЕС право свободно передвигаться и проживать на территории государств-членов ЕС. Кроме того, Директива 2004/38/EC гарантирует гражданам ЕС свободу передвижения и проживания на территории других государств-членов. Хотя Международные договоры допускают ограничения на осуществление этого права на законных основаниях, принимаемые меры должны быть соразмерными», — говорится в его письме.
В связи с этим евродепутат адресует Еврокомиссии ряд вопросов, в частности, спрашивая, какими, на ее взгляд, будут экономические последствия ограничений со стороны Берлина, которые, по мнению депутата, не соответствуют европейскому законодательству.
Решение Германии ввести пограничный контроль не соответствует этому условию и подрывает гарантированные права граждан и экономические свободы. По мнению Комиссии, совместимо ли с соглашениями ЕС введение пограничного контроля на всех сухопутных границах Германии с 16 сентября 2024 года как минимум на шесть месяцев, не является ли это нарушением принципов свободы передвижения, закрепленных правилами Шенгенской зоны и гражданства ЕС, и имеет ли Комиссия полномочия реагировать на возобновление пограничного контроля со стороны государств?
Ранее министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген предъявил ЕС требование усилить пограничный контроль вокруг Венгрии из-за опасений, что упрощенный въезд для россиян создаст дополнительные лазейки для шпионажа со стороны Москвы. «Неприемлемо, чтобы страна ЕС позволяла россиянам въезжать фактически бесконтрольно», — объяснил он свою инициативу.