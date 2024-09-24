В Польше обвинили Германию в нарушении Шенгенского соглашения

Член ЕП от Польши Злотовский обвинил Германию в нарушении Шенгенского соглашения

Член Европарламента (ЕП) от Польши Косма Злотовский обвинил власти Германии в нарушении Шенгенского соглашения из-за введения в ФРГ дополнительного пограничного контроля. Об этом говорится в тексте обращения Злотовского к Еврокомиссии (ЕК). Текст письма изучила «Лента.ру».

«Согласно статье 18 ДФЕС (Договор о функционировании Европейского союза — прим. «Ленты.ру»), право не подвергаться дискриминации по признаку гражданства является неотъемлемым правом гражданина ЕС. Статья 20 ДФЕС предоставляет гражданам ЕС право свободно передвигаться и проживать на территории государств-членов ЕС. Кроме того, Директива 2004/38/EC гарантирует гражданам ЕС свободу передвижения и проживания на территории других государств-членов. Хотя Международные договоры допускают ограничения на осуществление этого права на законных основаниях, принимаемые меры должны быть соразмерными», — говорится в его письме.

В связи с этим евродепутат адресует Еврокомиссии ряд вопросов, в частности, спрашивая, какими, на ее взгляд, будут экономические последствия ограничений со стороны Берлина, которые, по мнению депутата, не соответствуют европейскому законодательству.

Решение Германии ввести пограничный контроль не соответствует этому условию и подрывает гарантированные права граждан и экономические свободы. По мнению Комиссии, совместимо ли с соглашениями ЕС введение пограничного контроля на всех сухопутных границах Германии с 16 сентября 2024 года как минимум на шесть месяцев, не является ли это нарушением принципов свободы передвижения, закрепленных правилами Шенгенской зоны и гражданства ЕС, и имеет ли Комиссия полномочия реагировать на возобновление пограничного контроля со стороны государств? Косма Злотовский член Европарламента от Польши

Ранее министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген предъявил ЕС требование усилить пограничный контроль вокруг Венгрии из-за опасений, что упрощенный въезд для россиян создаст дополнительные лазейки для шпионажа со стороны Москвы. «Неприемлемо, чтобы страна ЕС позволяла россиянам въезжать фактически бесконтрольно», — объяснил он свою инициативу.