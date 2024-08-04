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15:41, 4 августа 2024Мир

В Германии призвали к усилению пограничного контроля внутри ЕС из-за россиян

Германия предъявила требования к ЕС из-за упрощения Венгрией въезда для россиян

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Немецкий политик заявил о необходимости усиления контроля на всех границах ЕС с Венгрией из-за недавнего решения Будапешта смягчить визовый режим для граждан России и Белоруссии. Об этом пишет Bild.

Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген предъявил ЕС требование усилить пограничный контроль вокруг Венгрии из-за опасений, что упрощенный въезд для россиян создаст дополнительные лазейки для шпионажа со стороны РФ. Чиновник призвал к действию, отметив, что европейские договоры позволяют осуществлять дополнительные проверки на границе в исключительных ситуациях.

«Неприемлемо, чтобы страна ЕС позволяла россиянам въезжать фактически бесконтрольно», — объяснил он свою инициативу.

9 июля официальный вестник венгерского правительства опубликовал перечень стран, граждане которых могут претендовать на национальную карту — двухлетнюю рабочую визу. В список стран вошли Россия, Белоруссия, Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Появление национальной карты стало следствием изменения миграционного законодательства Венгрии, которое вступило в силу 1 января 2024 года. Проект указа о национальной карте публиковался еще весной.

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