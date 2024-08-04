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11:52, 4 августа 2024Мир

Захарова рассказала о роли США в остановке транзита российской нефти в Венгрию

Захарова: за рекомендацией Украине остановить транзит нефти в Венгрию стоят США

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о роли США в остановке транзита российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину. Ее слова передает ТАСС.

Захарова заявила, что за рекомендацией Европейского союза (ЕС) Украине остановить транзит российской нефти стоят Соединенные Штаты. «Американскому глубинному государству нужна полная зависимость ЕС от американских энергоресурсов», — пояснила она. В таком случае Вашингтон получит экономические бонусы, уточнила дипломат.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что остановку транзита нефти в Венгрию через Украину координировали из Евросоюза. По его словам, ЕС не простил Венгрии независимую политику, которую она проводит на фоне обострившегося противостояния Запада и России.

В середине июля Украина остановила поставки нефти от «Лукойла» по трубопроводу «Дружба» после ужесточения санкций в отношении компании. В результате Венгрия и Словакия столкнулись с нехваткой сырья и обратились в Еврокомиссию с жалобой на действия Украины.

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      Олег Давыдов
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