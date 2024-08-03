В Венгрии заявили о координации остановки транзита нефти в страну из ЕС

Сийярто: остановку транзита нефти в Венгрию через Украину координировали из ЕС

Остановку транзита нефти в Венгрию через Украину координировали из Европейского Союза (ЕС). Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, передает РИА Новости.

На вопрос о том, поступала ли в Киев из Брюсселя команда приостановить транзит, глава МИД Венгрии отметил положительно.

Сийярто пояснил, что ЕС не простил Венгрии независимую политику, которую проводит страна на фоне обострившегося противостояния Запада с Россией.

Ранее на остановку транзита отреагировали на Украине. Там позицию Венгрии и Словакий назвали манипулятивной и политизированной. В Киеве также заявили, что настоящую угрозу обоим государствам несет Россия и отметили свою готовность к конструктивному сотрудничеству.