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15:39, 24 сентября 2024Моя страна

В России нашли огромный череп рыси

В зоологической коллекции Кроноцкого заповедника нашли огромный череп рыси

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Научные сотрудники Кроноцкого заповедника в ходе инвентаризации зоологической коллекции обнаружили огромный череп рыси. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

«Этот экспонат оказался не просто крупным — он набрал по сумме измерений 28,57 балла!» — говорится в сообщении. Сотрудники нацпарка объяснили, что это больше любого из трофеев камчатских рысей, когда-либо зарегистрированных в «Российской книге рекордов охотничьих трофеев».

Череп был найден в 1995 году на территории заповедника, его обнаружил местный лесник.

Ранее сообщалось, что бизнесмен и волонтер из Прибайкалья, который занимается производством вездеходов, нашел в тайге раненого рысенка. Россиянин вылечил его и приютил, подарив новый дом.

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      Варвара Кошечкина
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