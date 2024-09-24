В России нашли огромный череп рыси

В зоологической коллекции Кроноцкого заповедника нашли огромный череп рыси

Научные сотрудники Кроноцкого заповедника в ходе инвентаризации зоологической коллекции обнаружили огромный череп рыси. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

«Этот экспонат оказался не просто крупным — он набрал по сумме измерений 28,57 балла!» — говорится в сообщении. Сотрудники нацпарка объяснили, что это больше любого из трофеев камчатских рысей, когда-либо зарегистрированных в «Российской книге рекордов охотничьих трофеев».

Череп был найден в 1995 году на территории заповедника, его обнаружил местный лесник.

Ранее сообщалось, что бизнесмен и волонтер из Прибайкалья, который занимается производством вездеходов, нашел в тайге раненого рысенка. Россиянин вылечил его и приютил, подарив новый дом.