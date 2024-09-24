В России одобрили штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных

ГД одобрила штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных

В России захотели ввести штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Соответствующее решение в первом чтении одобрила Госдума (ГД), передает ТАСС.

Речь идет о нарушении требований к содержанию домашних животных в многоквартирных домах, правил выгула, в том числе потенциально опасных собак, а также использовании животных в коммерческих целях.

Попавшийся на одном из этих нарушений владелец будет привлечен к административной ответственности. Ему могут как вынести предупреждение, так и оштрафовать от 1,5 до 5 тысяч рублей (максимальный штраф предусмотрен для индивидуальных предпринимателей).

В случае, если закон примут, за рецидив владельцам животных уже будет грозить от 5 до 10 тысяч рублей штрафа.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает самовыгул домашних животных, в том числе собак и кошек, вне специально отведенных для этого мест.