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10:12, 24 сентября 2024Россия

В России потерпел крушение легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Алтайском крае

Фото: @mchs_altkray / @mchs_official

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

По данным министерства, во время полета воздушное судно зацепилось за линию электропередачи. На снимках с места происшествия видно, что самолет завалился на кабину. При этом следов серьезных повреждений не заметно.

На борту находился только пилот — от не пострадал. По данным Telegram-канал Mash Siberia, мужчина во время обработки поля отвлекся на изучение карты. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в сентябре в Подмосковье во время испытательного полета разбился самолет Алекс-251. Жертвами крушения стали два человека — они находились в кабине.

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      Алан Босиков
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