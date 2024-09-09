Опубликовано первое фото потерпевшего крушение под Москвой самолета

Опубликовано первое фото разбившегося в Подмосковье Ан-2

Опубликована первая фотография с места крушения самолета Ан-2, разбившегося в Московской области. Снимок разместил Telegram-канал «112».

На фотографии видно искореженный фюзеляж. Следов горения на снимке не замечено.

О крушении Ан-2 в Рузской городском округе стало известно 9 сентября. Борт проходил испытательный полет, по предварительным данным, двоим находившимся в кабине пилотам спасти не удалось.

В начале сентября на Камчатке разбился вертолет Ми-8 санавиации. Одной из возможных версий случившегося специалисты называли удар молнии, что привело к отказу рулевого управления.