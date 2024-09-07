Раскрыто состояние черных ящиков разбившегося на Камчатке Ми-8

В Росавиации назвали удовлетворительным состояние черных ящиков упавшего Ми-8

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, в каком состоянии находятся бортовые самописцы вертолета Ми-8, упавшего в районе горного массива Вачкажец на Камчатке. Его слова приводит ТАСС.

Ядров раскрыл состояние черных ящиков разбившегося на Камчатке Ми-8 и назвал его удовлетворительным. Он подчеркнул, что их доставят в Москву. «Думаю, что в кратчайшие сроки будут оглашены предварительные причины авиакатастрофы», — подчеркнул глава Росавиации.

Сейчас на Камчатке работают две комиссии — комиссия МАК и комиссия, работающая вместе с Росавиацией и Ространснадзором.

«Мы понимаем, что многие населенные пункты Камчатки не обеспечены никаким другим видом транспорта, кроме авиационного, и ту социальную напряженность, которая может возникнуть, мы тоже должны не допустить», — заключил он.