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04:21, 7 сентября 2024Россия

Раскрыто состояние черных ящиков разбившегося на Камчатке Ми-8

В Росавиации назвали удовлетворительным состояние черных ящиков упавшего Ми-8
Дмитрий Ядров

Дмитрий Ядров . Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, в каком состоянии находятся бортовые самописцы вертолета Ми-8, упавшего в районе горного массива Вачкажец на Камчатке. Его слова приводит ТАСС.

Ядров раскрыл состояние черных ящиков разбившегося на Камчатке Ми-8 и назвал его удовлетворительным. Он подчеркнул, что их доставят в Москву. «Думаю, что в кратчайшие сроки будут оглашены предварительные причины авиакатастрофы», — подчеркнул глава Росавиации.

Сейчас на Камчатке работают две комиссии — комиссия МАК и комиссия, работающая вместе с Росавиацией и Ространснадзором.

«Мы понимаем, что многие населенные пункты Камчатки не обеспечены никаким другим видом транспорта, кроме авиационного, и ту социальную напряженность, которая может возникнуть, мы тоже должны не допустить», — заключил он.

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      Марина Совина
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