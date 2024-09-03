Стало известно о пострадавших членах экипажа после крушения вертолета Ми-8 под Иркутском

При крушении вертолета Ми-8 под Иркутском пострадали два человека

При крушении вертолета Ми-8 под Иркутском пострадали два человека. О пострадавших стало известно из сообщения Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Экипаж выполнял санитарный рейс по маршруту Иркутск — Орлик. На борту находились четыре члена экипажа и два медицинских работника. Двое пассажиров получили телесные повреждения», — сообщили в ведомстве.

Ранее глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что все люди, находившиеся на борту воздушного судна, выжили. По его информации, двое пострадавших получили незначительные травмы.

О крушении судна стало известно утром во вторник, 3 сентября, когда вертолет Ми-8 пропал с радаров. Данных о причинах произошедшего пока нет. Известно, что борт принадлежал авиакомпании «Баргузин».

