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12:54, 3 сентября 2024Россия

Стало известно о пострадавших членах экипажа после крушения вертолета Ми-8 под Иркутском

При крушении вертолета Ми-8 под Иркутском пострадали два человека

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

При крушении вертолета Ми-8 под Иркутском пострадали два человека. О пострадавших стало известно из сообщения Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Экипаж выполнял санитарный рейс по маршруту Иркутск — Орлик. На борту находились четыре члена экипажа и два медицинских работника. Двое пассажиров получили телесные повреждения», — сообщили в ведомстве.

Ранее глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что все люди, находившиеся на борту воздушного судна, выжили. По его информации, двое пострадавших получили незначительные травмы.

О крушении судна стало известно утром во вторник, 3 сентября, когда вертолет Ми-8 пропал с радаров. Данных о причинах произошедшего пока нет. Известно, что борт принадлежал авиакомпании «Баргузин».

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      Елена Торубарова
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