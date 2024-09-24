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09:35, 24 сентября 2024Россия

В России предложили создать рейтинг генералов

В России предложили составлять рейтинг генералов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России предложили создать рейтинг генералов. Высказанную в сети идею развил автор Telegram-канала «Живов Z» Алексей Живов.

Автор канала назвал несправедливой ситуацию, при которой до общественности доходит только негатив о высших офицерах. Если бы в армии не было компетентных командиров, ситуация в зоне проведения спецоперации была бы иной, указал он.

По мнению Живова, позитивные примеры должны продвигаться в обществе и стать стандартом для остальных представителей генералитета. Он заявил, что в будущем генералы будут играть большую роль в российском обществе. «Людям пора знать в лицо и героев, и антигероев», — заключил автор канала.

Ранее военкор Александр Коц анонсировал кадровые изменения в полку, в котором служили военнослужащие с позывными Гудвин и Эрнест. В сентябре бойцы опубликовали видео с критикой командиров и обвинениями в их адрес — последние, по словам Коца, в ходе проведенной проверки не подтвердились.

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      Алан Босиков
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