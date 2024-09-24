Военкор заявил о кадровых изменениях после смерти Эрнеста и Гудвина

Военкор Коц заявил о кадровых изменениях после смерти Эрнеста и Гудвина в ДНР

После смерти в Донецкой народной республике (ДНР) бойцов Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин и Сергея Грицая с позывным Эрнест в полку, где они служили, пройдут кадровые перестановки. Изменения анонсировал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале, сославшись на анонимный источник.

«Министром обороны отданы указания об усилении 87-го отдельного стрелкового полка опытными кадровыми офицерами командного состава и политорганов, хорошо знающими специфику работы с личным составом в условиях боевых действий», — написал Коц.

Военкор отметил, что кадровые изменения проведены практически во всех подразделениях полка.

13 сентября стало известно, что Гудвин и Эрнест погибли на передовой после перевода в штурмовики. На опубликованном военкором Юрием Котенком видео они рассказали, что их с коллегами без объяснения причин отправили в пехотные порядки, как они считают, из-за конфликта с командиром Игорем Пузиком с позывным Злой.

