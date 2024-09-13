Стало известно о гибели на передовой бывшего главы воздушной разведки ДНР

Грубник: бывший глава воздушной разведки ДНР Лысаковский погиб на передовой

Бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Лысаковский с позывным Гудвин погиб на передовой после перевода в штурмовики. Об этом сообщил автор Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник.

«Им был [дан] приказ, они пошли его выполнять. Как воины. Даже понимая истиную подоплеку "приказа". Пока мы пытались решить вопрос перевода через армейскую бюрократию, без скандалов и огласки, — через 4 дня — оба двухсотые (погибшие военнослужащие, — прим. «Ленты.ру»). Переводить некого. Эрнест и Гудвин были людьми чести и долга», — написал он.

Грубник также опубликовал кадры переписки с Лысаковским, на которых тот утверждает, что его «отправили в один конец».

Дмитрий Лысаковский уехал на Донбасс весной 2014 года. Он занимался сбором финансовой помощи и организацией доставок гуманитарных грузов в регион. С октября того же года стал участником боевых действий под позывным Гудвин. Впоследствии возглавил подразделение воздушной разведки. Стоял у истоков создания подразделений БПЛА.

В январе 2019 года Пресненский суд Москвы осудил его по обвинению в мошенничестве за попытку рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре.