В России приехавший в отпуск участник СВО сходил в сауну и лишился 300 тысяч рублей

Ura.ru: участник СВО сходил в сауну в Екатеринбурге и лишился 300 тысяч рублей

Приехавший в отпуск участник специальной военной операции (СВО) из Курганской области сходил в сауну в Екатеринбурге и лишился 300 тысяч рублей. Об этом сообщил Ura.ru знакомый с ситуацией источник.

Собеседник отметил, что российский военнослужащий отдыхал в заведении «Тысяча и одна ночь». «По его собственному признанию, был пьян. Наутро после веселья он обнаружил, что с его банковской карты по системе быстрых платежей оказалось списано 304 тысячи рублей», — разъяснил источник.

Боец написал заявление в полицию. В обращении он указал, что не терял карту и не передавал ее посторонним людям. Каким образом исчезли денежные средства, он предположить затруднился.

Как утверждают собеседники агентства, допросить военного пока не удалось, поскольку он находится в Кургане.

Ранее сообщалось, что участники спецоперации обратились к дагестанскому чиновнику с просьбой о помощи.