В России указали на провальный пункт «плана победы» Зеленского

Депутат Чепа назвал невозможной реализацию «плана победы» Зеленского

Пункт «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского об ускоренном вступлении страны в НАТО является провальным, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он объяснил, что Украину не примут в альянс ни в ускоренном, ни в обычном режиме.

«Никто не будет включать Украину в НАТО ни ускоренно, ни замедленно, потому что это грозит катастрофой не только Европе, но и миру, — сказал политик. — Это понимают и западные политики, и сам Зеленский».

Чепа считает, что президент Украины намеренно включил в свой план невыполнимые пункты, чтобы затем обвинить западных коллег в том, что стране не удается одержать победу в конфликте.

«Зеленский создает для себя возможность говорить американцам, что вот он просил, а они не дали. Не дали очередные системы противовоздушной обороны (ПВО), очередные деньги, не приняли в НАТО. Этот "план победы" — на самом деле, очередная политическая игра», — уверен депутат.

Ранее лава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что приглашение Украины в НАТО является частью «плана победы» Зеленского. По его словам, он обратился к странам-партнерам с просьбой не обращать внимания на угрозы эскалации конфликта со стороны России.