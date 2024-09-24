В России упал размер одного вида кредитов

НБКИ: средний размер потребительского кредита составил почти 165 тысяч рублей

В августе 2024 года в России на семь процентов упал средний размер потребительского кредита. Об этом «Ленте.ру» сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Если в июле речь шла о 177,3 тысячи рублей, то в последнем месяце лета средний размер такой ссуды снизился до 164,9 тысячи рублей.

Самые большие средние размеры выданных потребительских займов были зафиксированы в Москве (280,7 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (254,6 тысячи рублей), Московской области (240,5 тысячи рублей.), Ханты-Мансийском АО (198,6 тысячи рублей) и Татарстане (181,6 тысячи рублей).

В свою очередь, эксперты «Скоринг Бюро» выяснили, что за восемь месяцев 2024 года в России выдали 26,1 миллиона потребительских кредитов. По сравнению с августом 2023 года средняя сумма потребительского кредита снизилась на 23 процента и по итогам августа 2024 года составила 159,7 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в августе 2024 года объем выданных потребительских займов уменьшился на 9,2 процента и был оценен в 544,4 миллиарда рублей. В июле речь шла о 599,7 миллиарда рублей.