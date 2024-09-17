Россияне охладели к потребительским кредитам

НБКИ: в России сократились объем и количество выданных потребкредитов

В августе 2024 года объем выданных потребительских кредитов снизился на 9,2 процента и составил 544,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В июле этот показатель достигал 599,7 миллиарда рублей. Кроме того, в последний месяц лета на 2,4 процента упало количество выданных займов такого типа. Оно составило 3,3 миллиона. В июле речь шла о 3,38 миллиона ссуд.

Наибольший объем выданных в августе потребительских займов зафиксировали в Москве (47,4 миллиарда), Московской области (36 миллиардов), Санкт-Петербурге (20,6 миллиарда), Краснодарском крае (19,8 миллиарда) и Свердловской области (17 миллиардов).

Особенно сильное снижение объемов выданных потребкредитов отмечается в Татарстане (минус 18 процентов), Нижегородской области (минус 15,8 процента), Башкирии (минус 13,3 процента), а также в Воронежской и Ленинградской (минус 12,7 процента в обоих случаях) областях.

По данным «Скоринг Бюро», в мае 2024 года российские микрофинансовые организации выдали 6,34 миллиона микрокредитов на 81,4 миллиарда рублей. В начале 2023 года речь шла о 46,6 миллиарда рублей.