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11:02, 16 сентября 2024Экономика

Россияне поставили рекорд по микрозаймам

«Скоринг Бюро»: в мае россияне взяли микрозаймов на рекордные 81,4 млрд рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В мае этого года российские микрофинансовые организации (МФО) выдали 6,34 миллиона микрозаймов на сумму 81,4 миллиарда рублей, что стало рекордным значением за месяц. Об этом со ссылкой на данные «Скоринг Бюро» сообщает РБК.

Еще в начале 2023 года выдача была почти в два раза скромнее — 46,6 миллиарда рублей. Рост объема микрозаймов фиксирует и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), правда, при схожей динамике за тот же период в абсолютных числах оба значения меньше — рост с 32,2 миллиарда рублей до 44,6 миллиарда.

В августе Центробанк сообщил, что по итогам второго квартала 2024 года объем выданных в России микрозаймов вырос на 20 процентов, так что совокупный портфель превысил 500 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что IT-специалистам стали одобрять микрозаймы почти в два раза чаще. Если годом ранее доля одобрения составляла составляло 36,8 процента, то весной 2024 года она выросла до 67,1 процента.

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