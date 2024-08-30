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17:54, 30 августа 2024Экономика

Россияне понабрали микрозаймов

ЦБ: объем выданных в России микрозаймов вырос на 20 процентов в апреле-июне

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По итогам второго квартала 2024 года объем выданных в России микрозаймов увеличился на 20 процентов, а размер совокупного портфеля подобных ссуд превысил 500 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

В регуляторе отметили, что за этот период времени значительно выросли объемы выдач микрозаймов в потребительском сегменте. Темпы увеличения в нем составили почти 20 процентов, хотя в первом квартале находились на уровне около 6 процентов.

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Схожая динамика наблюдалась и в сегменте микрокредитования малого и среднего бизнеса (МСП). В этом секторе объем выдач увеличился на 22 процента. Это произошло во многом за счет низкой базы первого квартала, или так называемого фактора сезонности. В результате суммарный объем портфеля МФО в апреле-июне вырос на 7 процентов, резюмировали в ЦБ.

С проблемой роста объемов потребительского кредитования российские власти не могут справиться, даже несмотря на неоднократное повышение ключевой ставки. На этом фоне издание РБК со ссылкой на источники в финансово-экономическом блоке правительства сообщило о намерении кабмина найти новые способы охладить кредитный спрос россиян. В качестве одной из мер, как уточнил один из собеседников, рассматривается вариант с увеличением сроков оформления ссуд. Еще одним решением проблемы может стать ужесточение выдачи займов с учетом показателя долговой нагрузки потенциальных получателей.

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      Анатолий Акулов
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