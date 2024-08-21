В России начали искать новые способы снижения выдачи кредитов

РБК: российские власти ищут новые способы снизить потребительское кредитование

Российские власти ищут новые способы снизить потребительское кредитование, поскольку его рост никак не останавливается. Минфин, Минэкономразвития и Центробанк готовят соответствующие предложения, а вопрос вышел «на уровень первых лиц». Об этом со ссылкой на источники в финансово-экономическом блоке правительства пишет РБК.

По их мнению, решением может стать вариант увеличения сроков оформления ссуд, чтобы нельзя было оформить кредит за пять минут, или ужесточение выдачи в привязке к показателю долговой нагрузки (ПДН).

Конкретные предложения пока не сформулированы, однако и обсуждения еще не было. Дискуссия запланирована в рамках совещания у президента.

Собеседник издания объяснил, что увеличение сроков выдачи кредита выглядит интересно, но, как его реализовать на практике, непонятно. Замглавы аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов отметил, что заемщики по потребкредитам часто ведут себя нерационально и поспешно, так что идея о замедлении процесса может сработать.

В Центробанке в комментарии изданию напомнили, что регулятор уже принимает меры по ограничению потребительского кредитования, в том числе речь идет и о повышении ключевой ставки. По мнению ЦБ, такая политика работает на сбалансированную динамику кредита.

Ранее регулятор в докладе «Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025-2027 годы» предложил изменить структуру рынка займов «до зарплаты», в том числе не допускать одновременного оформления нескольких таких ссуд, чтобы их не брали для погашения других задолженностей.