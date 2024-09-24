В российском городе шквалистым ветром снесло фасад дома

В Озерске Челябинской области шквалистым ветром снесло фасад дома

В Озерске Челябинской области шквалистым ветром оторвало фасад жилого дома. Об этом сообщил мэр российского города Сергей Гергенрейдер в своем Telegram-канале.

Речь идет о доме номер 12, расположенном в микрорайоне Заозерном. На кадрах, сделанных после происшествия, видно, что из-за непогоды было снесено сразу несколько панелей на разных этажах. «Фасадные панели там и так были не в лучшем состоянии, а тут и вовсе не выдержали ветра и просто отвалились. Сегодня на доме уже идет работа. Все восстановят, поправят. Проезд огорожен сигнальной лентой, чтобы не создавать угрозу людям и транспорту», — поделился информацией глава Озерска. Гергенрейдер также сообщил, что, когда ветер прекратится, к дому подгонят вышку для демонтажа аварийных конструкций.

Днем ранее стало известно, что в Екатеринбурге фасад многоэтажного дома обрушился из-за сильного ветра и упал на детскую площадку.