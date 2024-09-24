В российском городе задержали иностранку за оправдание терроризма

ФСБ России задержала уроженку страны в Центральной Азии за оправдание терроризма

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Хабаровске уроженку одной из стран в Центральной Азии за оправдание терроризма. Об этом рассказали в пресс-службе ЦФСБ России по региону, передает ТАСС.

«Установлено, что задержанная в сети Интернет оправдывала деятельность международной террористической организации», — уточнили в ведомстве.

По факту случившегося на иностранку было заведено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Она содержится под стражей.

Ранее в Приморье 19-летнего студента арестовали за оправдание украинских военных в соцсетях. Он пробудет под стражей месяц и 28 дней.