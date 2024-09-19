Российского студента арестовали за оправдание украинских военных в соцсетях

В Приморье арестовали студента за оправдание украинских военных в соцсетях

В Приморье суд арестовал 19-летнего студента, обвиненного в публичном оправдании деятельности украинской террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Молодому человеку вменяется часть 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Он пробудет под стражей месяц и 28 дней.

По версии следствия, 29 сентября 2023 года студент разместил в мессенджере высказывания, в которых оправдал деятельность украинского военизированного объединения.

Ранее сообщение, что в Белгородской области ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт по указу Вооруженных сил Украины.