В приграничном регионе задержали готовившего по указу ВСУ теракт россиянина

В Белгородской области ФСБ задержала мужчину, готовивший теракт по указу ВСУ

В Белгородской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала уроженца Новосибирской области, который готовил теракт по указу ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, мужчина является жителем города Бердска. Он общался с представителями одного из запрещенных в России украинских вооруженных формирований в мессенджере. По их указу он купил самодельное взрывное устройство для того, чтобы подорвать один из административных объектов в Белгородской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ФСБ пресекла канал поставки взрывчатых веществ и электродетонаторов из Европы.