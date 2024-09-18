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15:29, 18 сентября 2024Силовые структуры

В приграничном регионе задержали готовившего по указу ВСУ теракт россиянина

В Белгородской области ФСБ задержала мужчину, готовивший теракт по указу ВСУ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Белгородской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала уроженца Новосибирской области, который готовил теракт по указу ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, мужчина является жителем города Бердска. Он общался с представителями одного из запрещенных в России украинских вооруженных формирований в мессенджере. По их указу он купил самодельное взрывное устройство для того, чтобы подорвать один из административных объектов в Белгородской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ФСБ пресекла канал поставки взрывчатых веществ и электродетонаторов из Европы.

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      Анна Габай
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