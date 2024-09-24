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10:57, 24 сентября 2024Россия

В российском регионе годовалый ребенок оказался в реанимации после нескольких уколов

В Ленобласти годовалый ребенок оказался в реанимации после укола антибиотика

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ленобласти годовалый мальчик оказался в реанимации после нескольких уколов антибиотика. Его состояние оценивалось как тяжелое, сообщает 78.ru.

Со слов матери, ребенок две недели болел ОРВИ, и врач прописала ему антибиотики. Женщина рассказала, что сын проходил курс лечения, но после того, как она в очередной раз ввела ему препарат, у ребенка начались судороги.

Приехавшие по вызову медики скорой помощи госпитализировали мальчика — в тяжелом состоянии его поместили в реанимацию. Медики констатировали, что у мальчика остановилось сердце, исчезло дыхание и другие признаки жизни. Но его удалось реанимировать, ребенок выжил.

По факту случившегося проводится проверка, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге годовалая девочка попала в больницу после того, как ей дома сделали укол антибиотика. У нее произошел анафилактический шок.

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      Елена Торубарова
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