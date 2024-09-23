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23:45, 23 сентября 2024Россия

Российский ребенок попал в больницу после лечения ОРВИ

«Фонтанка»: девочка попала в больницу после укола антибиотика в Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Санкт-Петербурге годовалая девочка попала в больницу после того, как ей дома сделали укол антибиотика. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

По информации издания, девочка болела ОРВИ, для лечения которого врач прописал уколы лекарства с антибиотиком. Вечером 21 сентября мать ввела препарат, после чего у ребенка начались судороги. На место прибыла скорая помощь.

Врачи выяснили, что у девочки произошел анафилактический шок. Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Предположительно, мать пострадавшей сделала укол другого препарата.

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка разбила голову на крыльце детской больницы в Екатеринбурге. Ребенок споткнулся о резиновый коврик, который лежал на входе в здание.

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      Евгений Силаев
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